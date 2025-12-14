Всеки втори в Германия подкрепя използването на замразените руски активи в полза на Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Почти всеки втори жител на Германия подкрепя използването на замразените руски активи в Европа в полза на Украйна, показва социологическо проучване, проведено от института ИНСА за неделното издание на популярния вестник „Билд" и цитирано от ДПА.

Утвърдително на въпроса са отговорили 47 процента от запитаните. Несъгласие изразяват 34 процента, 12 процента са отказали да отговорят, а 7 процента са заявили, че темата не ги интересува.

Проучването е било проведено сред представителна извадка от 1003 души в периода 11-12 декември.

Анкетата се отнася до активите на Руската централна банка, замразени в Европейския съюз, които възлизат на около 210 млрд. евро. В петък ЕС създаде правна основа за използването на парите за Украйна. Двадесет и пет от 27 страни членки гласуваха за забраната за връщането на активите на Русия за неопределен срок.

По въпроса за пряката германска помощ за Киев участниците в анкетата са разделени. От тях 44 процента подкрепят догодина Германия да подкрепи Украйна в същия или по-голям размер от настоящия, 42 процента искат помощта да бъде по-малка, 9 процента не отговарят, а 5 процента не се интересуват от въпроса.

Проучването на ИНСА показва, че мнозинството от германците, 53 процента, не очаква войната на Русия срещу Украйна да завърши през следващата година, 31 процента са по-оптимистично настроени, а 16 процента не отговарят, предава БТА.