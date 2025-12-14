В Испания разбиха група за наркотрафик от Африка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испанската полиция съобщи, че е разбила престъпна група, използвала хеликоптери за пренос на хашиш от Мароко, предаде Ройтерс.

Вертолетите, които са можели да превозват по между 500 и 900 килограма от наркотика на курс, са летели над Средиземно море до Южна Испания, откъдето хашишът е бил транспортиран по суша до други части на Европа, съобщи говорителят на Гражданската гвардия Гонсало Лопес, цитирин от БТА.

Полицията е конфискувала хеликоптер, който се е намирал в изолиран склад, заедно с 657 килограма хашиш, пет единни огнестрелно оръжие, пари в брой и превозни средства, при специализирана полицейска операция в испанските провинции Малага, Алмерия и Мурсия.

В хода на акцията са арестувани шестима души. Операцията е организирана съвместно с правоохранителните органи на Мароко, Белгия и Швеция.

„Рядко се случва хеликоптери да се използват за пренос на наркотици, но понякога (престъпните групи) правят такива опити. Не забравяйте, че хеликоптерите са лесни за откриване и трудни за купуване на черния пазар", заяви представител на властите пред Ройтерс.

По-рано тази година испанската полиция разкри престъпна мрежа за наркотрафик от Мароко към Испания, която е използвала дронове.

Географското положение на Испания е ключово за преноса на хашиш към Европа, главно от Мароко, както и на кокаин от Латинска Америка. Хашишът обикновено се транспортира незаконно по море, понякога с помощта на моторни лодки и джетове.

Шестимата заподозрени са задържани по обвинения в трафик на наркотици, членство в престъпна организация и незаконно притежание на огнестрелно оръжие.

Гражданската гвардия не уточни кога се е състояла операцията, чието кодово име е „Джиро" (Giro).