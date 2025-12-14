Протестиращите гръцки фермери обявиха исканията си пред правителството

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На общогръцко заседание в Никея, Тесалия, на което отхвърлиха поканата на премиера Кириакос Мицотакис за разговори в понеделник, протестиращите гръцки фермери подготвиха вчера списък с искания, който ще бъде изпратен на правителството и който е представен като предварително условие за започването на преговори за край на блокадите по транспортната инфраструктура, съобщи държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

По-конкретно исканията, които издигат земеделците и животновъдите, са следните:

- Прекратяване на наказателните действия срещу участници в протестите с решение на парламента.

- Изплащане на сумите, които дължи правителството както за субсидии, така и за компенсации или други плащания.

- Минимални гарантирани цени.

- Електрически ток на цена от 7 евроцента на киловатчас.

- Свободно от акцизи и данъци гориво „на колонката".

- Намаляване на себестойността на производството.

- Закриване на енергийната борса.

- Оздравяване на агенцията за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ.

- Разпределяне на сумите от ОПЕКЕПЕ, с които е злоупотребено, на действителните правоимащи.

- Въвеждане на контролен механизъм в ОПЕКЕПЕ.

- Отмяна на решението за прехвърлянето на дейността на ОПЕКЕПЕ към Независимия орган за държавни приходи (ААДЕ).

- Оповестяване на имената на злоупотребилите.

- Отделни искания обявиха и животновъдите, които са изправени пред проблеми заради разпространението на шарката по дребните преживни животни. Те настояват за:

- Ваксинация на животните с пълна компенсация на загубите.

- Възстановяване на изгубения доход.

- Безплатно възстановяване на стадата.

- Земеделците настояват исканията им да бъдат удовлетворени, преди да седнат на масата на диалога.

В заседанието в Никея участваха около 600 представители на 57 блокади в цяла Гърция. Те решиха да засилят протестните си действия от понеделник.

Земеделците в Гърция протестират с блокади на пътища, гранични пунктове, пристанища и летища вече две седмици. Повод за протеста им беше закъснението в изплащането на земеделските субсидии заради корупционния скандал, който обхвана ОПЕКЕПЕ по-рано тази година.