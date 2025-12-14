ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна си върна част от територията в Донецка област

СНИМКА: Х/@jakharpardeep

Украинските сили са успели да си върнат контрола на около 16 квадратни километра в северната част на Покровск, Донецка област, през последните няколко седмици, съобщи Групата на украинските войски „Изток" в публикация във Фейсбук, цитирана от Укринформ.

В близкия Мирноград украинските части задържат отбранителни линии и елиминират руските части в подстъпите на града, се казва в съобщението.

В него се уточнява, че логистиката в зоната остава сложна и украинските части предприемат мерки за разширяване на логистичните коридори до Мирноград.

Боевете в района на Покровск и Мирноград продължават от месеци и са една от основните горещи точки на фронта, пише БТА.

СНИМКА: Х/@jakharpardeep

Четете още

