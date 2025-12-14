ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия свали 235 украински дрона

Дрон СНИМКА: Пиксабей

Руското Министерство на отбраната съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 235 украински дрона през изминалата нощ, предаде Ройтерс.

На територията на петролен склад в Урюпинск, Волгоградска област, е възникнал пожар вследствие на паднали отломки от безпилотни летателни апарати, каза губернаторът на региона.

Най-малко десет руски летища, включително в Москва и Санкт Петербург, временно ограничиха обслужването на полети през нощта, съобщи авиационният регулатор, цитиран от БТА.

Дрон СНИМКА: Пиксабей

