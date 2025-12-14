Тръмп: Отговорът за убитите американски войници ще е много сериозен

Президентът Доналд Тръмп обеща „много сериозен отговор" за смъртта на американски военнослужещи в Сирия. Вчера двама американски войници и цивилен преводач загинаха в централната част на Сирия, след като предполагаем член на групировката „Ислямска държава" откри огън по съвместен американско-сирийски патрул.

„Скърбим за загубата на трима велики американски патриоти в Сирия", написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, като обеща „много сериозен ответен удар", съобщава Би Ти Ви.

По думите му става дума за нападение на „Ислямска държава" срещу Съединените щати и Сирия в изключително опасен район, който не е напълно под контрола на властите. Тръмп добави, че трима други ранени американски военнослужещи се възстановяват добре.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел заяви, че атаката е станала в Палмира – град с обекти от списъка на ЮНЕСКО, който по време на възхода си беше под контрола на „Ислямска държава". По информация на Централното командване на САЩ нападението е било засада, извършена от самостоятелно действащ въоръжен боец на ИД, който впоследствие е бил ликвидиран.

Американските военнослужещи са провеждали среща с ключови местни лидери в рамките на антитерористични операции, когато е станала атаката, уточни Парнел. Специалният пратеник на САЩ за Сирия Том Барак допълни, че цел на нападението е бил съвместен патрул на САЩ и сирийското правителство.

Инцидентът е първият подобен, за който се съобщава след свалянето на дългогодишния сирийски лидер Башар Асад през декември миналата година и възобновяването на отношенията между Дамаск и Вашингтон. Тръмп заяви, че новият сирийски президент Ахмед аш-Шараа, който посети Белия дом миналия месец, е бил „изключително ядосан и разтревожен" от нападението.

Сирийският външен министър Асаад аш-Шайбани осъди „терористичната атака срещу съвместен сирийско-американски антитерористичен патрул край Палмира", като изрази съболезнования към семействата на жертвите, американското правителство и народ и пожела бързо възстановяване на ранените.

Говорителят на сирийското вътрешно министерство Ануар ал-Баба заяви по държавната телевизия, че е имало предварителни предупреждения за възможно „проникване" на бойци на ИД в пустинния район, които не са били взети под внимание. Сирийската обсерватория за правата на човека съобщи, че срещата е била част от американска стратегия за засилване на присъствието в сирийската пустиня.

Държавната агенция САНА информира, че ранените са били евакуирани с хеликоптери до базата Ал-Танф в южна Сирия, където са разположени американски сили от водената от Вашингтон международна коалиция срещу „Ислямска държава". Миналия месец, по време на визитата на аш-Шараа във Вашингтон, Сирия официално се присъедини към коалицията.