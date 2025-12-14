ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай ще предприеме комплексни мерки за стабилизиране на инвестиционния растеж

Китай. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Националната комисия за развитие и реформи обяви, че през идната година страната ще приложи редица мерки за стабилизиране на инвестиционния растеж. Планираните действия включват по-активно използване на различни видове държавни инвестиционни фондове, умерено увеличаване на инвестициите от централния бюджет, както и продължаване на прилагането на нови политически финансови инструменти.

През следващата година комисията ще работи и за активизиране на частните инвестиции, по-добро прилагане на програмите за замяна на стари потребителски стоки с нови, стимулиране на потреблението на услуги, създаване на нови двигатели на растежа и разширяване на отварянето на високо ниво към външния свят.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

