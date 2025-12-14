Разжалваният Принц Андрю сменя Кралската ложа с имот с "размерите на кутия за обувки"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Андрю Маунтбатън-Уиндзор ще замени Кралската ложа за временен имот в Сандрингам с "размерите на кутия за обувки" в отдалечена част от имението на краля, съобщава "Дейли мейл"

Досега той живееше 30-стайното си имение, но след Нова година трябва да се премести, след като всичките му титли бяха отнети заради връзките му със сексуалния престъпник Джефри Епстийн.

Имотът, в който евентуално ще се премести, в момента е в процес на основен ремонт в подготовка за пристигането му.

Но източници твърдят, че дори реновираният имот може да не е неговата постоянна база за дълго време.

Приятели на бившия херцог на Йорк казват, че е малко вероятно опозореният член на кралското семейство да остане в Норфолк на пълен работен ден и предполагат, че той може да се премести в Близкия изток, където има дългогодишни бизнес контакти.

Мнозина смятат, че Бахрейн е крайната дестинация за Андрю в дългосрочен план.

Разкритията за бъдещето на Андрю идват, когато кралски помощници започнаха да изнасят съдържанието на Royal Lodge под „прикритието на тъмнината" в подготовка за заминаването на Андрю следващата година.

Камион, принадлежащ на кралското домакинство, е откарал първите няколко предмета миналата седмица до склад в Уиндзор, принадлежащ на Crown Estate.

Смята се, че Андрю е искал да се премести в петстайната вила Ууд Фарм – където принц Филип е прекарал пенсионирането си – но е имало известен дебат дали това може да означава, че той е „твърде близо" до останалата част от семейството.

Засега местоположението остава строго пазена тайна и снощи кралски източници отказаха да коментират или да хвърлят светлина върху името или точното местоположение на имота, който се реновира.

Помощници изразиха загриженост, че Андрю - „роден колекционер", който е напълнил стаите в дома си в Уиндзор с безпорядък - не е бил готов да приеме никаква помощ за сортиране на личните си колекции.

Около „80 процента" от вещите му трябва да бъдат премахнати, твърдят източници, а някои преддверия са пълни до тавана с купчини документи и снимки.

Някои изискват внимателно боравене, докато други, които са свързани с кралската история, може да се нуждаят от професионално архивиране.

„Всичко ще бъде болезнено бавно, особено с ремонтните дейности, които трябва да се завършат в другия край. Това не са вещи, които можете да изхвърлите в контейнер. Дори Андрю да искаше да се премести утре, не би могъл."