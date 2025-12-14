КМГ: Китай ще ограничава финансовите рискове и ще засили регулацията през 2026 г.

Китайската финансова система трябва да затегне надзора, да ограничи дълговите рискове и да засили борбата с незаконните дейности през следващата година, като същевременно запази подкрепящите политики за ключови сектори. Това заяви Хъ Лифън, член на Политбюро на ЦК на ККП и директор на Централната финансова комисия, по време на национална конференция за финансовата система в Пекин.

През 2026 г. приоритет ще бъдат предотвратяването на рискове, засилването на регулацията и насърчаването на висококачественото развитие на финансовия сектор. Специално внимание ще бъде отделено на рисковете, свързани с малките и средни финансови институции, компании в сектора на недвижимите имоти и механизми за финансиране на местните власти. Паралелно с това ще бъде засилена финансовата подкрепа за разширяване на вътрешното търсене, технологичните иновации и микро-, малките и средните предприятия.