Тайланд въведе комендантски час заради конфликта по границата с Камбоджа

Тайланд обяви комендатски час в югоизточната провинция Трат заради разрастването на боевете с Камбоджа, обхванали и крайбрежните части на спорен пограничен район. Дотук се се стигна два дни след като президентът на САЩ и кандидат за званието миротворец Доналд Тръмп каза, че двете страни са се съгласили да спрат да воюват, предаде Ройтерс.

"Като цяло сраженията продължават без прекъсване", каза на пресконференция говорител на Министерството на отбраната в Банкок, на която обяви въвеждането на комендантския час. Тайланд е отворен за дипломатическо решение, "но първо Камбоджа трябва да прекрати враждебните действия, за да можем да преговаряме", добави той.

Вчера Камбоджа също повтори готовността си за спиране на огъня.

Дългогодишният пограничен спор между двете съседки в Югоизточна Азия прерасна във военно противопоставяне през май, когато камбоджански войник бе убит при престрелка. Оттогава бойните действия периодично припламват с различен интензитет и станаха причина за прогонването на стотици хиляди хора от домовете им от двете страни на границата.

Вчера тайландските сили съобщиха, че са разрушили мост, който Камбоджа използва, за да превозва тежки оръжия и друга техника към фронта и че е предприела операция за унищожаване на артилерийски позиции в крайбрежната камбоджанска провинция Кох Конг.

Пномпен обвини Банкок, че напада гражданска инфраструктура.

Въведеният от Тайланд комендантски час се отнася за пет окръга на провинция Трат, която е съседна на Кох Конг, но няма да важи за островите Кох Чанг и Кох Куд, които са туристически дестинации. Преди това военните предприеха подобна мярка и в източната провинция Са Кaео, която все още е в сила.

Сраженията между Камбоджа и Тайланд се възобновиха миналия понеделник и оттогава двете страни не спират да се обстрелват с тежка артилерия по протежение на 817-километровата си граница. Боевете са едни от най-ожесточените от петдневния им сблъсък през юли, приключил с намесата на Тръмп и посредничеството на Малайзия.

Президентът на САЩ каза, че в петък е разговарял със службения премиер на Тайланд Анутин Чарнвиракул и камбоджанския министър-председател Хун Манет, и добави, че двамата са се съгласили "да прекратят всички обстрели".

Вчера Анутин се зарече, че сраженията ще продължат, "докато страната и народът ни (на Тайланд) не се почувстват в безопасност".

Говорителят на Белия дом по-късно каза, че Тръмп очаква всички страни да спазват ангажиментите си и че "ако трябва, ще потърси отговорност от всеки, без значение от кого, в името на това боевете да спрат и да се установи траен мир", предава БТА.