Критичната инфраструктура в Одеска област работи на генератори след атака от дронове

Одеска област (Затока, Черноморск, Южни, Арциз, Сарата) бе атакувана с дронове и управляеми бомби през нощта от акваторията на Черно море, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм, цитирана от БТА.

Фиксирани са щети по обекти на енергийната, транспортна, промишлена и цивилна инфраструктура, информира той.

В помощ на населението са разгърнати пунктове за временно убежище.

Критичната инфраструктура работи на генератори.

Тревогата трае вече шест часа и половина, бе обявена в 03:36 ч. и продължава и до момента.

Атаката с дронове срещу Черноморск и Затока не спира.

Местните власти призовават жителите да се скрият в бомбоубежищата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

