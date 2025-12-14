ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Подмениха над 1200 метра водопроводи в Харманли и ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21908334 www.24chasa.bg

Ракетата „Куайджоу-11" изстреля търговски експериментален космически апарат

КМГ

1012
Ракетата „Куайджоу-11". Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай успешно изстреля в събота ракетата носител „Куайджоу-11 Y8", която изведе в орбита експериментален космически апарат и спътник. Стартът се състоя в 9:08 ч. пекинско време от космодрума Цюенджоу в Северозападен Китай.

Експерименталният апарат DEAR-5 е разработен от базираната в Пекин търговска компания AZSPACE и представлява космическа платформа с възможност за превоз на товари. Той поддържа полезен товар до 300 килограма, може да работи в орбита най-малко една година и да връща експериментални данни на Земята.

Мисията включва още 34 експеримента от университети, научноизследователски институти и компании, обхващащи микрогравитационни изследвания, космически технологии, материалознание и проверка на нови технологии в условията на Космоса.

Ракетата „Куайджоу-11". Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)