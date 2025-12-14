Ракетата „Куайджоу-11" изстреля търговски експериментален космически апарат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай успешно изстреля в събота ракетата носител „Куайджоу-11 Y8", която изведе в орбита експериментален космически апарат и спътник. Стартът се състоя в 9:08 ч. пекинско време от космодрума Цюенджоу в Северозападен Китай.

Експерименталният апарат DEAR-5 е разработен от базираната в Пекин търговска компания AZSPACE и представлява космическа платформа с възможност за превоз на товари. Той поддържа полезен товар до 300 килограма, може да работи в орбита най-малко една година и да връща експериментални данни на Земята.

Мисията включва още 34 експеримента от университети, научноизследователски институти и компании, обхващащи микрогравитационни изследвания, космически технологии, материалознание и проверка на нови технологии в условията на Космоса.