Мерц: Целта на Путин е да върне границите на стария Съветски съюз

„Ако Украйна падне, това няма да е достатъчно за руския лидер - точно както Судетската област не беше достатъчна през 1938 г.",

Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц по адрес на Путин, правейки аналогия с Втората световна война по време на партийната конференция на Християнсоциалния съюз (ХСС) .

"Целта на Путин е „фундаментална промяна на границите в Европа, възстановяване на Русия в границите на стария Съветски съюз", посочва Мерц, съобщава Би Ти Ви.

Германският канцлер начерта четири цели: продължаваща подкрепа за Украйна, организиране на сближаването в рамките на ЕС, запазване на НАТО – „колкото е възможно по-дълго" – и масивни инвестиции в германските отбранителни способности.

Мерц посочи възстановяването на конкурентоспособността и отбранителните способности на Германия като основни приоритети на своето правителство.

Във вътрешната политика той се стреми към ново начало, докато във външната иска да предотврати най-лошото, коментира германската телевизия ntv.

Мерц описа настоящето като мащабна криза. „Нашата икономика е в застой повече от десет години... изоставаме в различни технологии повече от десет години", коментира Мерц и допълни, че много неща са останали недовършени.

По думите му Федерална република Германия не се нуждае от възстановяване – основата е солидна. Но тя трябва да бъде напълно реновирана и модернизирана.

„Започнахме тази ремонтна работа. През втората половина на годината ще влезем много конкретно в реформите", посочи той.

„Ако бяхме сами в управлението, някои неща щяха да бъдат по-бързи и по-лесни. Социалдемократите, между другото, ще кажат същото за нас", каза Мерц и повтори критиките си към лидера на социалдемократите Бербел Бас, без да я споменава по име.

Във вътрешен план „възстановяването на конкурентоспособността на нашата икономика е абсолютен приоритет", защото без високопроизводителна икономика не може да има социална политика, нито политика в областта на околната среда и климата.

Като цяло обаче осигуряването на стабилност е от по-голямо значение за него. По-късно никой няма да попита „дали сме запазили предпазната мрежа на германската пенсионна система с една година повече или с една година по-малко".

Въпросът тогава ще бъде „дали сме допринесли максимално" за запазването на свободата, мира, върховенството на закона и демокрацията.

Той остро критикува политиката на бившия канцлер Ангела Меркел, макар че не я споменава по име, посочва германската телевизия ntv. Мерц казва, че е трябвало да знаем в какви времена живеем още преди 24 февруари 2022 г. – деня, в който Русия започна мащабната инвазия в Украйна.

„Поне в ретроспекция това се оказва фундаментално погрешна аналогия", смята Мерц. По-точна историческа аналогия би била 1938 г. – Мюнхенското споразумение, в което британският премиер Невил Чембърлейн предоставя на нацистка Германия чехословашката Судетска област.

Мерц казва, че трябва „да се опита да запази НАТО и Западния алианс възможно най-дълго", но също така да инвестира в собствените си отбранителни способности. НАТО, със своите гаранции за възпиране и съюз, осигури най-дългия период на мир и свобода в Европа. „Не трябва да застрашаваме това."

„Без германското решение други европейски страни нямаше да увеличат собствените си разходи за отбрана. Ако това не се беше случило, срещата на върха на НАТО миналия юни в Хага щеше да бъде „различна среща на върха на НАТО", биха казали някои – „вероятно последната среща на върха на НАТО в този състав", посочи още германският канцлер.