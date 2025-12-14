Индия затяга мерките срещу замърсяването на въздуха в района на Делхи

Индия затегна мерките срещу замърсяването в Делхи и съседните райони, след като качеството на въздуха се влоши до най-лошото за сезона ниво, предаде Ройтерс.

Вчера Комисията за управление на качеството на въздуха приложи четвърта степен – най-високото ниво, от Плана за действие при различна степен на замърсяване за Делхи и околните райони, според съобщение на индийското Министерство на околната среда, предава БТА.

Днес качеството на въздуха в Делхи беше класифицирано като "опасно", като официалните показания на индекса за фини прахови частици надхвърлиха 450 единици при няколко станции за мониторинг, което е повишение спрямо вчера, когато бяха отчетени 430 единици. Днешните стойности са най-високите за тази зима, сочат данни на Централния съвет за контрол на замърсяването.

За да бъдат класифицирани като "добри" показанията за фини прахови частици трябва да бъдат под 50 единици.

Въведените от властите ограничения включват забрана за влизането в града и района около него на по-стари дизелови камиони, спиране на строителните дейности, включително обществените проекти, и прилагане на онлайн модел на обучение за учениците.

Делхи и районът около столицата, в който живеят близо 30 милиона души, често е покрит със смог през зимните месеци, тъй като студеният, гъст въздух задържа емисиите от превозни средства, строителни обекти и изгарянето на реколта в съседните щати, което повишава нивата на замърсяване на въздуха до едни от най-високите в света и излага жителите на сериозни рискове от респираторни проблеми.

Властите призоваха хората да останат по домове си, особено децата и хората с респираторни или сърдечни заболявания, и да обмислят носенето на маски, ако излизат навън.

Влошаването на качеството на въздуха се дължи на високата влажност и промяната в посоката на вятъра – условия, които пречат на разсейването на замърсителите във въздуха и благоприятстват образуването на смог, според Комисията за управление на качеството на въздуха.