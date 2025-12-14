Президентът на Израел: Стрелбата навръх Ханука в Сидни е нападение срещу еврейската общност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелският президент Ицхак Херцог заяви, че стрелбата на плажа Бонди в Сидни е равносилна на атака срещу цялата еврейска общност, предаде ДПА.

"В този момент нашите сестри и братя в Сидни, Австралия, са били нападнати от подли терористи при една много жестока атака срещу евреи, които са отишли да запалят първата свещ на Ханука на плажа Бонди", се посочва в изявление от канцеларията му в Йерусалим, в което се цитират думите на Херцог, пише БТА.

"Сърцата ни са с тях", каза израелският президент. "Сърцето на цялата израелска нация трепери в този момент, докато се молим за възстановяването на ранените, молим се за тях и се молим за онези, които загубиха живота си", подчерта той.

Херцог заяви, че Израел неведнъж е призовавал за действия срещу това, което той нарече "огромна вълна" на антисемитизъм, засягаща австралийското общество.

По първоначални данни целта на атаката е било събитието на плажа Бонди в Сидни по случай еврейския празник Ханука.

Австралийски медии съобщиха, че са били произведени десетки изстрели и че има неуточнен брой жертви.

Правоохранителните органи съобщиха, че двама души са били задържани, но не дадоха повече подробности за характера на инцидента, заподозрените или жертвите на атаката.

След началото на войната в Газа през 2023 г. се наблюдава глобален ръст на антисемитизма, включващ нападения срещу евреи и синагоги. Критиките към Израел в някои случаи преливат в омраза към евреите, отбелязва ДПА.