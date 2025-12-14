КМГ: Кишор Махбубани: Светът трябва да се радва на китайското лидерство в производството на роботи

Приключилото Заседание на ЦК на ККП по икономическите въпроси очерта насоките за икономическото развитие на Китай през следващата година и утвърди основата за реализацията на 15-ия петгодишен план (2026–2030 г.).

В този контекст бившият постоянен представител на Сингапур в ООН Кишор Махбубани коментира влиянието и значението на китайския икономически растеж за света в ексклузивно интервю за КМГ.

Махбубани даде висока оценка на дългосрочната стратегия за развитие на Китай. По думите му 15-ият петгодишен план е насочен към висококачествено развитие, което той определи като „много умно решение". Сингапурският дипломат изрази очакване, че напредъкът на китайските иновации ще донесе ползи за целия свят, като подчерта, че „целият свят трябва да се радва на китайското лидерство в производството на роботи".

Той допълни, че отделянето от Китай означава отделяне от света. Според него по-разумният подход за САЩ би бил да спрат да ограничават развитието на Китай, което той определи като неудържимо.

Кишор Махбубани отбеляза още, че самият той е израснал в бедност, поради което смята успеха на Китай в премахването на бедността за изключително постижение, свидетелстващо за високо ниво на управление. По думите му китайските управленски практики заслужават внимателно изучаване от други държави. Той подчерта, че в условията на възраждане на идеи срещу глобализацията Китай продължава да разширява отварянето си на високо ниво и да поема своята отговорност, което има голямо значение за света.