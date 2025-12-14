88 години след Нанкинското клане, на 13 декември беше отбелязан 12-ият Национален ден в памет на жертвите на това чудовищно зверство. В този ден Китай отдаде почит на загиналите и мъчениците от името на цялата нация. Вчера Централният архив публикува пакет от разсекретени съветски протоколи от разпити, свързани с японския „Отряд 731", предадени на Китай от Русия. Тези материали потвърждават още веднъж, че биологичната война на Япония е представлявала организирано, преднамерено и систематично държавно престъпление.

И до днес, обаче, японското правителство никога не е провеждало задълбочено самоанализиране на своята агресивна война. Десните сили в Япония упорито отричат военните престъпления и се опитват да избегнат историческата си отговорност.

В началото на ноември японската министър-председателка Санае Такаичи намекна за възможността за военна интервенция в Тайванския пролив. Тази реторика прилича удивително много на историческата милитаристка нагласа на Япония. Поредицата от действия на Япония показва, че милитаризмът в страната никога не е бил напълно изкоренен, а остава неспокоен с амбиции за възраждане. Това предизвика повишена бдителност в международната общност.

Да забравиш историята означава да я предадеш, да отричаш вината означава да я повториш. Тази година се навършват 80 години от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. Истината за Нанкинско клане не трябва да бъде заличена. Действията на Санае Такаичи и японските десни сили, които се стремят да изопачат историята и да възродят милитаризма, противоречат на основните принципи на международното право, подкопават постиженията на Втората световна война и нарушават моралната съвест на човечеството. По този начин Япония се противопоставя на цялата международна общност. Историята отново ще докаже, че справедливостта, светлината и прогресът ще победят над злото, тъмнината и реакционерите!