Кириакос Мицотакис: Блокадите подкопават исканията на земеделците

Блокадите на пътища, които на практика са насочени срещу други социални групи, не обслужват исканията на земеделците, а напротив – подкопават ги, написа премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис в своя публикация във "Фейсбук".

„Окупациите на пътища и други обществени инфраструктури, които принадлежат на всички, не са отговорни действия, а вредят на страната и на местните икономики в регионите", посочи Мицотакис за продължаващите протестни действия на земеделските производители и животновъди, цитиран от БТА.

Премиерът на Гърция отбеляза също, че е разбрал с изненада за отхвърленото от фермерите предложение за среща на техни представили с правителството в понеделник.

„Диалог не се води с ултиматуми, решенията произтичат единствено от обсъждане", отбеляза също Мицотакис.

Министър-председателят посочи, че вратата на правителството остава отворена за онези земеделци и животновъди, които желаят да обсъждат проблемите в сектора.

„Успоредно с това правителството взема предвид всяко справедливо искане. Така вече се проучва пакет от допълнителни мерки за подкрепа. Винаги обаче в рамките на възможностите на националната икономика и съгласно европейските правила", написа още премиерът Мицотакис.

По думите му неподлежаща на преговори обаче остава неговата позиция за оздравяването на агенцията за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ чрез включването ѝ в Независимата агенция за публични приходи ААДЕ - приходната администрация на Гърция.

На общогръцко заседание в Никея, Тесалия, протестиращите гръцки фермери подготвиха вчера списък с искания, който ще бъде изпратен на правителството и който е представен като предварително условие за започването на преговори за край на блокадите по транспортната инфраструктура, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Земеделците в цял Кипър също бият тревога заради нарастващите разходи за електроенергия и намаляващите водни запаси, предупреждавайки, че наскоро отпуснатата държавна помощ едва ли ще има значителен ефект, съобщава електронното издание на в. „Катимерини". В четвъртък кипърските фермери ще се присъединят към общеевропейска стачка в знак на протест срещу Общата селскостопанска политика на ЕС, която според тях отклонява средства от фермерите към разходи за отбрана.

Демонстрациите ще завършат в Никозия с шествие до Президентския дворец, където фермерите ще връчат резолюция на президента.