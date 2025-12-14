10 са убитите при стрелбата на плаж Бонди в Сидни (Видео)

Поне десет души са убити при стрелбата на плажа Бонди в Сидни, където е имало събиране на евреи за празника им Ханука, съобщи за АФП австралийската полиция, която не уточни дали в тази бройка влиза стрелец.

Според австралийската национална телевизия Ей Би Си един от стрелците е сред убитите, а други 12 души са ранени.

"Полицейска операция е в ход и продължаваме да призоваваме хората да избягват района", съобщи по-рано полицията на щата Нов Южен Уелс в публикация в Х, без да дава повече подробности около инцидента, съобщи БНР.

Според асоциацията на евреите в Австралия случилото се е "трагедия, която е била изцяло предвидима".

В "Екс" бяха разпространени видеозаписи, на които се виждат хора на плажа Бонди, които започват да бягат, а на фона се чуват множество изстрели и полицейски сирени. На едно от видеата се вижда как гражданин издебва в гръб един от стрелците и успява да му вземе оръжието, вероятно спасявайки десетки животи. Сред ранените в стрелбата има и полицаи. Органите на реда съобщиха, че един от предполагаемите нападатели е в критично състояние.