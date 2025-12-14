Зеленски: Стотици хиляди украинци са без електричество след удари на руски дронове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стотици хиляди украинци продължават да са без електричество, съобщи президентът Володимир Зеленски в "Телеграм", цитиран от ДПА.

"Обстановката остава усложнена", посочи той след масираните руски удари с дронове и ракети срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Засегнатите области са Николаевска, Одеска, Херсонска, Черниговска, Донецка, Сумска и Днепропетровска, добави Зеленски.

Той добави, че при поредната атака от тази нощ има ранени, но не уточни колко. По думите му в момента се работи за възстановяване на електроснабдяването.

Той обвини Москва, че се опитва да причини възможно най-големи щети преди разговорите в Берлин със САЩ и представителите на европейските сили.

"Тази седмица – само за седмица – руснаците използваха срещу Украйна над 1500 щурмови дрона, почти 900 управляеми бомби и 46 ракети от различни видове", заяви Зеленски, цитиран от БТА. Той публикува и видеозапис с щетите.

По думите на Зеленски той очаква интензивни дипломатически усилия през следващите дни. "Много е важно те да доведат до резултати. Разчитам на подкрепата на нашите партньори", добави украинският лидер. Украйна се нуждае от още от обещаните системи за противовъздушна отбрана, каза той.

Украйна се бори с пълномащабна руска инвазия от февруари 2022 г.