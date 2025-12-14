В Босна и Херцеговина отбелязват 30 години от подписването на мирно споразумение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общото рамково споразумение за мир в Босна и Херцеговина, известно и като Дейтънско мирно споразумение, е подписано на 14 декември 1995 г. в Париж, като с него се поставя краят на четиригодишната война в страната, съобщава националната телевизия на Босна и Херцеговина БХРТ.

Споразумението е подписано от президента на Босна и Херцеговина Алия Изетбегович, на Сърбия Слободан Милошевич и на Хърватия Франьо Туджман, в присъствието на международни представители, предава БТА.

По този повод върховната представителка по външните работи и политиката на сигурност и заместник-председателка на Европейската комисия Кая Калас и комисарката по разширяването Марта Кос публикуваха съвместно изявление.

„Тридесет години след Дейтън, Босна и Херцеговина трябва да използва възможността да оформи своето европейско бъдеще", заявиха те.

Те припомниха, че Дейтънското мирно споразумение е сложило край на една от най-мрачните глави в историята на Европа и е осигурило мир, който продължава и до днес.

„Въпреки това, тридесет години по-късно, в Босна и Херцеговина все още са налице нерешени предизвикателства от миналото. Въпреки политическите пречки през тази година обаче, страната запази своята устойчивост", посочват те.

Калас и Кос подчертаха, че оставането на пътя към членство в Европейския съюз, като единна, суверенна държава в стабилен и сигурен регион, трябва да остане крайната цел на Босна.

Преди подписването на споразумението в Париж, то е парафирано на 21 ноември същата година в базата Райт-Патерсън край Дейтън, в щата Охайо, САЩ. То е резултат на дипломатическа инициатива на американската администрация по време на мандата на Бил Клинтън.

Споразумението поставя край на войната, започнала през 1992 г. и урежда държавната структура на Босна.

Тя е разделена на две съставни части - Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина, като е създадена и отделна административна единица окръг Бръчко, която остава с неизяснен статут.

Единадесетте анекса на споразумението включват военни, политически и цивилни аспекти на мира, както и на регионалната стабилност. Съставните части получават в голяма степен автономия, а правомощията на държавно равнище са ясно определени, пише още БХРТ.

Споразумението обвързва подписалите го да уважават Устава на ООН, Хелзинкския заключителен акт и документите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и взаимно да уважават суверенитета си и да решават мирно споровете си.

Прецизира се конституционно-правното устройство на Босна и Херцеговина като сложна държава на трите държавотворни народа, със Службата на върховния представител като най-висш авторитет за тълкуване на споразумението.

Оригиналният екземпляр на споразумението е обявен за изгубен през 2008 година, след което Франция, по искане на Парламента на Босна и Херцеговина, предоставя заверено копие на документа.