Пратеник на Тръмп и зетят му вече са в Германия за преговори за край на войната в Украйна

Стив Уиткоф Снимка: Екс/ @SteveWitkoff

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на президента на САЩ Доналд Тръмп Джаред Къшнър пристигнаха в Берлин начело на американска делегация за разговори за спиране на огъня в Украйна, съобщиха ДПА и Асошиейтед прес.

Репортер на ДПА е видял двамата да влизат тази сутрин в централен столичен хотел.

Разговорите се очаква да се състоят между американската делегация, украински представители и представители на европейските сили.

Подробности за началния час не са известни.

Първоначално преговорите ще се водят на равнище съветници и при закрити врата. Но и по този въпрос липсват повече подробности.

Президентът Володимир Зеленски потвърди, че ще пристигне в Берлин, а в петък германският правителствен говорител Щефан Корнелиус обяви, че утре украинският лидер ще се срещне с канцлера Фридрих Мерц, предава БТА.

В началото на месеца Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин. В хода на разговорите Путин показа готовност да продължи диалога, но посочи, че Москва владее стратегическата инициатива и че при липса на споразумение тя ще постигне целите си, ако трябва и със сила.

