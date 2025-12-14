Мечки нарушават дейността на 30% от компаниите в Япония

Почти 30 процента от компаниите в Североизточна Япония съобщават, че дейността им е била нарушена заради появата на мечки, показва проучване на „Токио Шоко Рисърч" (Tokyo Shoko Research) - популярна компания в областта на пазарните проучвания в Япония, предаде Киодо, цитиран от БТА.

Според анкетата, първа по рода си за фирмата, 28,9 на сто от предприятията в региона с най-много нападения от мечки тази година са били засегнати, както и 6,6 на сто от компаниите в останалата част от страната.

Най-често компаниите са били принудени да информират служителите си за появи и нападения на мечки, посочват 47 на сто от участниците в допитването. Около 27,5 на сто са направили допълнителни разходи за мерки срещу щети. Някои фирми са били принудени да отменят или отложат събития, а други отчитат спад на поръчките или намален поток от клиенти.

Проучването идва на фона на данни на японското министерство на околната среда, според които между април и ноември 230 души са били нападнати от мечки, включително 13 с фатален изход. Повече от две трети от тези случаи - 154 - са в североизточната част на страната.

За нарушения се споменава и в други региони - 15,5 на сто от фирмите в Хокайдо, 8,7 на сто в Хокурику и 4,8 на сто в централния регион Чубу.

Анкетата е проведена онлайн сред 6309 компании в периода от 1 декември до 8 декември.

Мечките са убили рекордните 13 души в Япония тази година и са ранили над 200 други, а съобщенията за животни, които се разхождат близо до училища и вилнеят в супермаркети, засилиха безпокойството, особено в северни райони на страната. На този фон по-рано тази година полицейските власти в Япония получиха разрешение за отстрел на животните с помощта на нарезни оръжия.