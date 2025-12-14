Лидерът на "Хамас": Имаме легитимно право на оръжия и съпротива

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Хамас" има легитимно право да запази оръжията си и да продължи да води съпротива. Това каза лидерът наР ислямисткото движение в Газа Халил ал Хая, според когото всяко предложение за следващи фази на примирието с Израел трябва да се придържа към това право, съобщи АФП.

"Съпротивата и нашите оръжия са легитимно право, гарантирано от международното право и са свързани с установяването на палестинска държава", каза Ал Хая в тв обръщение по телевизията на "Хамас" "Ал Акса", цитирано от БНР.

"Отворени сме да проучим всякакви предложения, които запазват това право, докато гарантират установяване на палестинска държава".

Примирието, в което посредник са САЩ, влязло в сила на 10 октомври, сложи край на войната, започнала със смъртоносната атака на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Но споразумението остава крехко, тъй като двете страни почти всекидневно се обвиняват в нарушаването му.

Според условията на сделката израелските войници ще се изтеглят от позициите си в Газа и ще бъдат заменени от международни сили, докато междувременно "Хамас" ще сложат оръжие. Израел неколкократно настоя, че "Хамас" ще бъдат "разоръжени".

Ал Хая потвърди и смъртта на Раед Саад, високопоставен член на групировката, отговарял за оръжейното производство.