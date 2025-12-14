ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оперираха 10-месечно бебе, вдишало обеца

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21908807 www.24chasa.bg

Лидерът на "Хамас": Имаме легитимно право на оръжия и съпротива

1636
Халил ал Хая КАДЪР: Екс/@SuppressedNws

"Хамас" има легитимно право да запази оръжията си и да продължи да води съпротива. Това каза лидерът наР ислямисткото движение в Газа Халил ал Хая, според когото всяко предложение за следващи фази на примирието с Израел трябва да се придържа към това право, съобщи АФП.

"Съпротивата и нашите оръжия са легитимно право, гарантирано от международното право и са свързани с установяването на палестинска държава", каза Ал Хая в тв обръщение по телевизията на "Хамас" "Ал Акса", цитирано от БНР.

"Отворени сме да проучим всякакви предложения, които запазват това право, докато гарантират установяване на палестинска държава".

Примирието, в което посредник са САЩ, влязло в сила на 10 октомври, сложи край на войната, започнала със смъртоносната атака на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Но споразумението остава крехко, тъй като двете страни почти всекидневно се обвиняват в нарушаването му.

Според условията на сделката израелските войници ще се изтеглят от позициите си в Газа и ще бъдат заменени от международни сили, докато междувременно "Хамас" ще сложат оръжие. Израел неколкократно настоя, че "Хамас" ще бъдат "разоръжени".

Ал Хая потвърди и смъртта на Раед Саад, високопоставен член на групировката, отговарял за оръжейното производство.

Халил ал Хая КАДЪР: Екс/@SuppressedNws

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)