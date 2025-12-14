Анкара: Международното сътрудничество е от решаващо значение за възстановяването на Сирия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че международното сътрудничество е от решаващо значение за възстановяването на Сирия, тъй като инвестициите бавно започват да се връщат въпреки широкомащабното разрушение от години на война, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Фидан каза пред местен телевизионен канал снощи, че съвместните усилия на регионалните страни, както и на европейските и американските партньори, помагат да се създаде основа за реконструкция, въпреки че остават сериозни предизвикателства.

„Инвестициите в Сирия постепенно започват да се оформят, но мащабът на разрушенията е огромен", каза той. „Има хора, които се завръщат, а тези, които се завръщат, имат нужда от инфраструктура, която ще им позволи да живеят и да имат достъп до основни услуги."

Отговаряйки на критиките от Европа и САЩ, че сегашната администрация не контролира напълно Сирия, Фидан заяви, че Турция смята, че контролът до голяма степен е установен, макар че остават някои проблемни зони.

Той посочи регионите под контрола на Сирийските демократични сили (СДС), като каза, че нерешените въпроси там трябва да бъдат решени в рамките на споразумението от 10 март – сделка за интегриране на СДС в държавните институции и избягване на по-нататъшен конфликт.

Той заяви, че СДС трябва да спре да забавя процеса, като се позовава на заплахата от ИДИЛ или други оправдания, подчертавайки, че въпросът надхвърля вътрешната сигурност.

„Това не е само въпрос на сигурността на Сирия; това е и въпрос на Турция", каза той. „Тези групи са продължение на (обявената за терористична от Турция Кюрдска работническа партия) ПКК и има текущ процес с ПКК, който включва решение за разпускане. Искаме да видим ефекта от това решение не само в нашите граници, но и извън тях."

Фидан посочи, че Турция осъществява проекти в Сирия и подчерта тясната географска и икономическа връзка между двете съседни страни.

„Има значителен потенциал по отношение на търговията, транспорта и свързаността. Но първо трябва да се възстанови стабилността в страната", заключи той.

Турският външен министър засегна и нарастващото напрежение в Черно море, като предупреди, че последните атаки срещу търговски кораби крият риск от по-широка ескалация и застрашават регионалната търговия.

„Въпреки че флаговете може да са различни, опериращите компании често са турски, а на борда може да има турски екипажи", каза Фидан.

Той добави, че президентът Реджеп Тайип Ердоган е повдигнал въпроса по време на разговорите си с руския президент Владимир Путин.

„Ако не може да бъде постигнато цялостно прекратяване на огъня и мирно споразумение (с Украйна), призоваваме за ограничено споразумение в две области: въздържане от атаки срещу енергийна инфраструктура и осигуряване на безопасността на търговското корабоплаване в Черно море", каза той.

Фидан добави, че предишното зърнено споразумение е показало, че подобни договорености са възможни.