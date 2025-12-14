Хиляди на протест срещу правителството в Унгария след скандал с малтретиране на деца

Хиляди унгарци протестираха снощи по улиците на Будапеща, водени от опозиционния лидер Петер Мадяр, с искания за оставката на правителството на премиера Виктор Орбан заради скандал с малтретиране на деца в унгарски център за задържане на непълнолетни, предаде Ройтерс.

Протестиращите преминаха през замръзналите улици на унгарската столица, носейки плакати с надпис „Защитете децата!" и плюшени играчки и факли в знак на солидарност с жертвите на насилието, което се е случило преди няколко години в държавен център за непълнолетни в Будапеща.

Унгарската прокуратура съобщи в сряда, че досега седем служители на центъра са били задържани. Властите разследват бившия директор на центъра по подозрение в организиране на проституция, пране на пари и трафик на хора.

Видео, публикувано тази седмица от опозиционния активист и бивш депутат Петер Юхас, доведе до оставката на временно изпълняващия длъжността директор на центъра. На записа от охранителна камера се вижда как директорът на центъра за задържане на непълнолетни рита момче.

В началото на седмицата унгарското правителство постави петте поправителни институции за непълнолетни в Унгария под пряк полицейски надзор, докато прокуратурата разследва случая.

Орбан, който ще се изправи пред най-сериозното предизвикателство за 15-годишното си управление на изборите през пролетта, осъди случая на насилие в интервю за местния портал „Мандинер", определяйки го като неприемлив и престъпен.

В петък Мадяр, лидерът на опозиционната либерално-консервативна партия ТИСА, който ще се изправи срещу Орбан на изборите на пролет, публикува официален доклад от 2021 г., в който се установява, че повече от една пета от децата в държавни институции за грижи са били малтретирани.

„Трябва да сме възмутени от това, което се случва с най-уязвимите деца", каза пред Франс прес 73-годишната пенсионерка Жужа Салай, която участва в снощния протест, цитиран от БТА.