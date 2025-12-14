ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Урсула фон дер Лайен: Шокирана съм от нападението в Сидни

Урсула фон дер Лайен СНИМКА: фейсбук, личен профил

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е шокирана от нападението в Сидни, при което загинаха най-малко 12 души, а ръководителят на европейската дипломация Кая Калас осъди "ужасяващия акт на насилие срещу еврейската общност", предаде Франс прес.

"Европа е на страната на Австралия и на еврейските общности навсякъде. Ние сме обединени срещу насилието, антисемитизма и омразата", написа Фон дер Лайен в "Екс", цитирана от БТА.

"Този ужасен акт на насилие срещу еврейската общност трябва да бъде осъден безкомпромисно", добави ръководителят на европейската дипломация Кая Калас.

