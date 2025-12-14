Задържаха стрелеца от университета в САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията в Провидънс, щата Роуд Айлънд, съобщи днес, че е задържала лице, свързано със стрелбата в университета "Браун", предаде Ройтерс, позовавайки се на местния канал на Ен Би Си (NBC 10 WJAR).

Полицията не отговори веднага на запитването за коментар от страната Ройтерс, предава БТА.

Университетът "Браун" съобщи, че заповедта за оставане на сигурно място в кампуса е била отменена по-рано днес, въпреки че полицията е останала на мястото на инцидента и все още го разглежда като активно местопрестъпление.

Снощи над 400 полицейски служители бяха разположени, докато властите търсеха заподозрения за стрелбата в Роуд Айлънд, при която загинаха двама души, а девет бяха ранени, осем от които са в критично състояние.

Учебното заведение от престижната "Бръшлянова лига" издаде по-рано предупреждение за стрелец на територията му и призова студентите и персонала да потърсят убежище.

Стрелбата е станала край сградата "Баръс енд Хоули", седеметажен комплекс, в който се намират инженерният факултет и катедрата по физика на университета. Инцидентът е станал по време на втория ден от изпитната сесия, като в този момент в сградата са се провеждали изпити.