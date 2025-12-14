ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Няма данни за ранени или пострадали българи при стрелбата в Сидни

Министерство на външните работи (МВнР)

Няма данни за ранени или пострадали български граждани при стрелбата на плажа Бонди в Сидни, Австралия, съобщиха от Министерството на външните работи в страницата си във Фейсбук.

Посолството на България в Канбера следи развитието на ситуацията и е в постоянен контакт с местните власти, допълниха от министерството, предава БТА.

Най-малко 12 души са загинали, а 30 са ранени при стрелбата на плажа Бонди в Сидни, открита по време на събитие по повод отбелязването на еврейския празник Ханука, предаде Ройтерс, позовавайки се на австралийските власти.

При необходимост от съдействие, българските граждани в региона могат да се обръщат към дипломатическото ни представителство в Канбера, написаха още от МВнР.

