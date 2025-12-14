Черна гора все пак ще затвори пет преговорни глави с ЕС до края на 2026 г.

Черногорският президент Яков Милатович съобщи днес, че Франция е оттеглила ветото над две от петте преговорни глави за присъединяване към Европейския съюз и страната ще затвори общо пет глави до края на годината.

"През последните два дни имах приятелски и конструктивни разговори с президента на Франция Еманюел Макрон, след което Черна гора на следващата междуправителствена конференция ще затвори всички пет глави", съобщи днес Милатович в социалната мрежа Екс, предава БТА.

Вчера бе съобщено, че Франция е блокирала затварянето на 11-а и 13-а глава от преговорите за присъединяване на Черна гора към Европейския съюз на заседание на Работната група на Съвета на ЕС и Комисията на постоянните представители на страните членки в петък вечерта.

По неофициална информация на черногорското издание "Виести", французите са твърдели на заседанията на тези органи, че двете глави не са готови за "отмятане" и че не са достатъчно съгласувани с достиженията на ЕС, без обаче да посочват конкретни причини за такава своя позиция.

Зелена светлина снощи в Брюксел получиха три глави – 3 (Право на учредяване на предприятия и свобода на предоставяне на услуги), 4 (Свобода на движение на капитали) и 6 (Търговско право).