Георг Георгиев осъди акта на насилие срещу еврейската общност в Сидни

Министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев Снимка: МВнР

Министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев каза за нападението в Сидни, при което загинаха най-малко 12 души, че "този ужасен акт на насилие срещу еврейската общност трябва да бъде категорично осъден".

Дълбоко съм шокиран от потресаващите кадри от стрелбата по време на празненствата по случай Ханука на плажа Бонди в Австралия. Моите мисли са с всички засегнати и техните семейства, написа в Екс Георг Георгиев, предава БТА.

Най-малко 12 души са загинали, а 30 са ранени при стрелбата на плажа Бонди в Сидни, открита по време на събитие по повод отбелязването на еврейския празник Ханука, предаде Ройтерс, позовавайки се на австралийските власти.

От Министерството на външните работи съобщиха, че няма данни за ранени или пострадали български граждани.

