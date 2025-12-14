Масажист изнасилил петима, примамил ги в салона с купони за отстъпка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Масажист е арестуван за изнасилване на клиентките си, съобщава NL Times, цитиран от bTV.

Инцидентът е станал в масажен салон. Предварителните обвинения сочат, че 47-годишният масажист е изнасилил петима между края на август и началото на декември - четири жени и един мъж на възраст между 25 и 44 години.

Някои от жертвите са се свързали със салона след кампания в социалните медии.

Заподозреният е арестуван и в момента е в ареста, където е разпитван. На жертвите е предложена необходимата подкрепа, а специалисти по сексуални престъпления ще продължат разследването.

Преди това масажистът изнасилил руска ученичка по време на сеанс.