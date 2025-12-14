ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Изказванията на шефа на НАТО за подготовка за война с Русия са безотговорни

Дмитрий Песков

Кремъл заяви днес, че изказванията на генералния секретар на НАТО Марк Рюте за подготовка за война с Русия са безотговорни и показват, че той не разбира напълно опустошенията, причинени от Втората световна война, съобщи Ройтерс.

В реч в Берлин в четвъртък Рюте заяви, че НАТО трябва да бъде „подготвена за война с мащаб, каквато са преживели нашите баби и дядовци или прабаби и прадядовци". „Ние сме следващата мишена на Русия", подчерта той.

Кремъл многократно е отхвърлял твърденията на военния алианс и на някои европейски лидери, че планира да атакува страна член на НАТО, като „глупости", използвани от европейските лидери, за да подклаждат антируска истерия, отбелязва Ройтерс.

„Това прилича на изявление на представител на поколение, което е успяло да забрави каква всъщност е била Втората световна война", каза днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред главния репортер на руската държавна телевизия в Кремъл Павел Зарубин.

„Те нямат никакво разбиране и за съжаление, г-н Рюте, който прави такива безотговорни изявления, просто не разбира за какво говори", добави Песков, цитиран от БТА.

