Израелската армия убила трима от "Хизбула"

Израелската армия заяви, че е нанесла днес удари срещу трима членове на проиранската групировка "Хизбула" в Южен Ливан, а Бейрут съобщи за един загинал при израелски удар в района, съобщи Франс прес.

"Тази сутрин армията е нанесла удари срещу трима терористи от "Хизбула" в няколко района в Южен Ливан", които "са участвали в опити за възстановяване на инфраструктурата" на ливанското движение, в нарушение на споразумението за прекратяване на огъня от ноември 2024 г., посочи израелската армия в изявление, цитирано от БТА.