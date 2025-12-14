ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съветник на Путин: Русия няма големи очаквания от ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21909666 www.24chasa.bg

Израелската армия убила трима от "Хизбула"

1416
Израелската армия обяви, че е нанесла удари по "Хизбула".

Израелската армия заяви, че е нанесла днес удари срещу трима членове на проиранската групировка "Хизбула" в Южен Ливан, а Бейрут съобщи за един загинал при израелски удар в района, съобщи Франс прес.

"Тази сутрин армията е нанесла удари срещу трима терористи от "Хизбула" в няколко района в Южен Ливан", които "са участвали в опити за възстановяване на инфраструктурата" на ливанското движение, в нарушение на споразумението за прекратяване на огъня от ноември 2024 г., посочи израелската армия в изявление, цитирано от БТА.

Израелската армия обяви, че е нанесла удари по "Хизбула".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)