24 турци с червена бюлетина от Интерпол са предадени на властите

24 турски граждани, обявени за издирване във връзка с различни престъпления с „червена бюлетина" от Интерпол в общо шест държави, са предадени на турските власти, заяви турският министър на вътрешните работи Али Йерликая пред турската държавна телевизия и радио „ТРТ Хабер".

Операциите по издирването и предаването са осъществени в координация с турската Дирекция за Интерпол към Генералната дирекция по сигурността на Турция, Министерството на правосъдието и други оторизирани институции.

Болшинството от лицата, издирвани чрез „червена бюлетина" и обяви за престъпления, са задържани в Грузия, а останалите – в Германия, Австрия, Черна гора, Сърбия и Гърция. Всички задържани заподозрени са били екстрадирани в Турция и предадени на турските власти.

По данни, съобщени от турския вътрешен министър, 584 турски граждани, издирвани с „червена бюлетина" на Интерпол за различни престъпления в общо 58 държави, са били екстрадирани и предадени на турските власти през последните две години и половина, пише БТА.

Предадените на турските власти през този период турски граждани са били издирвани за извършване или участие в различни престъпления, сред които са убийства, организирана престъпност, трафик на мигранти и наркотрафик, киберпрестъпления, сексуални посегателства, измами, кражби и други.