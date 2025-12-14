Иран осъди атаката над евреи в Сидни (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран осъди атаката срещу хора, събрали се на плаж в Сидни днес по случай еврейския празник Ханука, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

"Осъждаме нападението в Сидни, Австралия. Тероризмът и убийствата на хора, където и да са извършени, се отхвърлят и осъждат", написа в "Екс" говорителят на иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи.

По-рано днес стана ясно, че според израелските власти, които разследват атаката над еврейската общност в Сидни ако е замесена държава, основният заподозрян е именно Иран. Разследват също връзки с "Хизбула", "Хамас" и базираната в Пакистан "Лашкар-е-Тайба", която е свързана с "Ал Каида".

Иран не признава Израел - своя заклет враг, с който си размениха въздушни удари през юни тази година.

Австралия пък скъса дипломатическите си отношения с Иран през август, обвинявайки го, че е поръчал палежите на синагога в Мелбърн и на кошерен магазин в Сидни. Миналия месец Канбера официално обяви иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция за терористична организация.

Най-малко 12 души бяха убити, а много - ранени, когато двама терористи започнаха да стрелят на празненство за запалване на менора на популярния плаж Бонди в Сидни, на което присъстваха около 2000 души. Хората се събрали заради празника Ханука.