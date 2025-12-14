Съветник на Путин: Русия няма големи очаквания от преговорите за край на войната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия не очаква много от преговорите в Берлин за прекратяване на огъня в Украйна, заяви съветникът на руския президент Владимир Путин по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, цитиран от ДПА.

Ушаков се е аргументирал, че приносът на Украйна и европейските сили към мирния план на американския президент Доналд Тръмп "едва ли ще бъде конструктивен".

"В това се състои проблемът", каза той, като подчерта увереността на Русия, че американската страна разбира руската позиция.

Ушаков е направил този коментар пред руската държавна телевизия още преди два дни, но записът бе излъчен днес.

Русия няма да се откаже от териториалните си претенции, включително тази украинските сили да се оттеглят напълно от онези части от Донецка и Луганска област, които руските войски все още не са окупирали, даде да се разбере той.

"Въпросът за териториите беше активно обсъден като цяло в Москва", заяви Ушаков, позовавайки се на разговорите в началото на месеца между Путин и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф.

"Американците не само знаят нашата позиция, но и я разбират", заяви Ушаков, цитиран от БТА.

Москва остана в неведение за плановете на украинците и техните европейски съюзници, подчерта съветникът на Путин. "Едва ли ще е нещо добро", заяви той. Ушаков уточни, че мечтите на Зеленски за членство на Украйна в НАТО и връщането на Кримския полуостров, анексиран от Русия през 2014 г., нямат шанс да се реализират.

По-рано днес специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър пристигнаха в Берлин начело на американската делегация за разговорите за спиране на огъня в Украйна. Разговорите се очаква да се състоят между американската делегация, украински представители и представители на европейските сили. Украинският президент Володимир Зеленски също пристигна в Германия.

Уиткоф и Джаред Кушнер, зет на президента Доналд Тръмп, пристигнаха в Берлин днес, за да оглавят американската делегация на преговорите за Украйна.

Украйна се защитава, откакто бе нападната от Русия през февруари 2022 г.