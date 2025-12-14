Един от загиналите при атаката в Сидни е израелски гражданин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сред жертвите на масовото убийство на плажа Бонди в Сидни днес на събитие по повод еврейския празник Ханука е един израелски гражданин, съобщи израелското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

Най-малко 11 души бяха убити, а близо 30 - ранени, след като нападатели откриха огън на събитие по повод Ханука на известния плаж. Австралийските власти определиха стрелбата като антисемитска терористична атака.

Един от заподозрените нападатели също е бил убит, а вторият е в критично състояние. Полицията разследва дали е имало и трети нападател, заяви полицейският комисар от щата Нов Южен Уелс Мал Ланион. Двама полицаи са сред 29-те ранени, откарани в болница, каза той.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че е предупредил австралийския си колега Антъни Албанезе, че политиката на страната му подхранва антисемитизма.

Нетаняху заяви, че стрелбата е "хладнокръвно убийство" и че антисемитизмът "се разпространява, докато лидерите мълчат".

"Трябва да замените слабостта с действия", каза израелският премиер, цитиран от БТА.