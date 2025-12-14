Ахмед ал Ахмед e героят, отнел пушката на терориста на плажа в Сидни (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Случаен минувач, заснет на видео да поваля и обезврежда единия от най-малкото двама въоръжени мъже, които застреляха 11 души и раниха 29 по време на събитие за еврейския празник Ханука на плажа Бонди в австралийския град Сидни, е възхваляван като герой, който вероятно е спасил живота на много хора, информира Ройтерс.

Клипът, разпространяван в социалните мрежи, показва мъж на паркинг, облечен в бяла риза, да тича към мъж в тъмна риза, който държи пушка. След това той поваля въоръжения мъж откъм гърба, изтръгва оръжието от него с ръце и го насочва към нападателя.

След това на видеото се вижда как мъжът в тъмната риза губи равновесие и отстъпва назад към мост, където е разположен друг стрелец, докато минувачът оставя пушката на земята.

Ройтерс потвърди автентичността на клипа, както и че въоръженият мъж във видеото е същия човек, заснет заобиколен от полицията в други автентични изображения.

Един от предполагаемите нападатели е убит, а друг е в критично състояние след стрелбата, а полицията съобщи, че проверява дали не е имало и трети нападател.

Кадрите с действията на случайния минувач се разпространиха бързо в социалните мрежи, а хората похвалиха мъжа за смелостта му, посочвайки, че вероятно е спасил много хора.

По-късно той беше идентифициран като собственика на магазин за плодове Ахмед ал Ахмед, на 43 години, пише БТА.

„Австралийски герой (случаен гражданин) успя да отнеме оръжието на нападателя и да го обезвреди. Някои хора са смели, а други са... каквото и да е това", написа потребител в платформата „Екс", споделяйки видеото.

„Този австралийски мъж спаси безброй животи като отне оръжието на един от терористите на плажа Бонди. Герой", написа друг.

Крис Минс – премиерът на щата Нов Южен Уелс, където се намира Сидни - заяви, че това е „най-невероятната сцена, която съм виждал".

„Мъж, който се приближава до въоръжен нападател, стрелял срещу хората и го обезоръжава сам, рискувайки собствения си живот, за да спаси живота на безброй други хора. Този мъж е истински герой и нямам съмнение, че много, много хора са живи днес в резултат на неговата смелост", добави Минс.

Австралийският премиер Антъни Албанезе също похвали действията на хората, които „се втурнаха към опасността, за да помогнат на други".