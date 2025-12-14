Мицкоски: 5% повече са туристите в Северна Македония до октомври

Правителствените мерки в в областта на туризма в Северна Македония дават резултати и затова през първите 10 месеца на годината има повече от пет процента увеличение в общия брой туристи и близо девет процента чуждестранни туристи, но и около 3 милиона нощувки, съобщи днес премиерът на страната Християн Мицкоски, цитиран от МИА.

"Ще продължим с тези политики, тъй като туризмът е много значим за малка страна като нашата", допълни той.

Той очаква в края на годината да има двуцифрен процентен ръст както в общия брой туристи, така и при чуждестранните туристи.

"Имаме приблизително през първите 10 месеца около три милиона регистрирани нощувки, което е добре, и очаквам през следващия период тази бройка да се увеличава. Активно ще работим и вече работим с активни политики", каза още Мицкоски.

По отношение на растежа на издадените разрешителни за строеж той подчерта, че през месец октомври те отчитат бум, тоест са издадени около 22 - 23 процента повече от миналата година, пише БТА.

Това, по думите му, означава, че има повече инвестиции, строителство, и това според него е добре за Брутния вътрешен продукт в четвъртото тримесечие на годината. Той добави, че очаква положителни резултати в края на годината.