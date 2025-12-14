Френски министър: Споразумението за свободна търговия между ЕС и Меркосур е неприемливо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Франция продължава да отхвърля планираното споразумение за свободна търговия между ЕС и латиноамериканския блок Меркосур, заяви днес френският министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр в интервю за няколко европейски медии, сред които френското издание „Ле-з-Еко" и германското „Ханделсблат", съобщи Франс прес.

„В сегашния си вид договорът е неприемлив", заяви Лескюр относно споразумението с Меркосур.

Френската позиция потенциално може да осуети планираното за идната събота пътуване до Бразилия на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Там тя възнамерява да подпише споразумението за свободна търговия с латиноамериканското обединение, включващо Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай.

Очаква се страните членки на ЕС да гласуват за търговското споразумение в периода между 16 и 19 декември, според източници, запознати с въпроса.

Преди това обаче, във вторник в Европейския парламент ще бъдат гласувани мерки, целящи да отговорят на опасенията на фермерите в Европа, и в частност на тези във Франция, които категорично се противопоставят на споразумението.

Осигуряването на „солидни и оперативни предпазни клаузи, за които Европейският парламент ще гласува този вторник", е едно от „трите условия", поставени от Франция, преди Париж да даде одобрението си за договора с Меркосур, категоричен е Лескюр.

По думите му, друго френско условие е, че стандартите, прилагани в ЕС за производство на селскостопанска продукция, „трябва да се прилагат и за производителите в страните партньори (от Меркосур – бел. ред.)". Лескюр изтъква и необходимостта от „контрол върху вноса".

„Докато не получим гаранции по тези три точки, Франция няма да приеме споразумението", заяви министърът на икономиката и финансите, цитиран от БТА.

От своя страна, френският делегиран министър по въпросите на външната търговия Никола Форисие заяви пред „Журнал дю диманш", че макар договорът „да съдържа положителни аспекти", позволявайки „премахването на мита за близо 4 милиарда евро за европейски компании и отварянето на значителни пазари за определени промишлени сектори", „тези ползи не могат да дойдат за сметка на чувствителни селскостопански сектори".

Ако бъде одобрено, споразумението ще обхване над 700 милиона души и ще създаде една от най-големите зони за свободна търговия в света.