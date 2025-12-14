"Хамас": Убийството на наш командир заплашва примирието в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Убийството вчера от Израел на високопоставен командир от "Хамас" заплашва жизнеспособността на примирието в ивицата Газа, заяви днес главният преговарящ от страна на палестинското ислямистко движение Халил ал Хая, цитиран от Ройтерс.

Той призова президента на САЩ Доналд Тръмп да изисква от Израел да спазва условията на мирното споразумение.

Хиляди привърженици на "Хамас" се събраха в центъра на град Газа на погребението на Саед Раед - най-високопоставения представител на "Хамас", убит след влизането в сила на примирието преди два месеца, и на трима негови съратници, загинали заедно с него.

В телевизионно обръщение Халил ал Хая, който живее в изгнание, потвърди убийството на Саед.

"Продължаващите нарушения на споразумението за прекратяване на огъня от страна на Израел... и последните убийства, насочени срещу Саед и други, заплашват жизнеспособността на споразумението", предупреди Хая. "Призоваваме посредниците, и особено основния гарант - администрацията на САЩ и президента Доналд Тръмп, да работят за задължаване на Израел да спазва прекратяването на огъня и да поеме ангажимент към това."

Източници от "Хамас" описват Саед като вторият по ранг в командването на въоръженото крило на групировката, след Из ал Дин ал Хадад. Израел твърди, че Саед е бил един от основните архитекти на атаката срещу Израел на 7 октомври 2023 г., която предизвика войната.

"Хамас" не е определил общ лидер, откакто Израел елиминираха лидера на палестинската групировка Яхия Синуар през 2024 г. Оттогава те са ръководени от петчленен висш ръководен съвет, в който членува и Хая.

Агенцията съобщи, че тази информация не е проверена по независим път.

Мирното споразумение предвижда създаването на международни стабилизационни сили, одобрени от ООН, които да подпомагат поддържането на мира. Хая каза още, че ролята им трябва да се ограничи до разделянето на страните по границата на ивицата Газа извън самата територия.

Централното командване на САЩ, което контролира американските въоръжени сили в Близкия изток, ще бъде домакин на 16 декември на конференция в Доха с участието на партньорски държави, за да обсъдят разполагането на планираните международни сили за стабилизиране на Газа, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.