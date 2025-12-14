ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Берлин започнаха преговорите за мир в Украйна

Започна срещата в Берлин на Володимир Зеленски с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, и канцлера на Германия Фридрих Мерц СНИМКА: Ройтерс

Започна срещата в Берлин на украинския президент Володимир Зеленски с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, с участието и на германския канцлер Фридрих Мерц, в рамките на дипломатическите усилия за намиране на изход от войната в Украйна, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

В съобщение във "Фейсбук" украинският президент публикува снимки, на които се вижда как той се ръкува със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и други снимки, на които се виждат американски, украински и германски официални представители, сред които Мерц, седнали около масата за преговори.

Започна срещата в Берлин на Володимир Зеленски с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, и канцлера на Германия Фридрих Мерц СНИМКА: Ройтерс

