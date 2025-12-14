ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Палестинец бе убит на Западния бряг от израелската...

След атаката в Сидни: Нетаняху обвини австралийския премиер, че "подхранва" антисемитизма

Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Израелският премиер Бенямин Нетаняху осъди смъртоносната стрелба на еврейския празник Ханука в Сидни днес и заяви, че е предупредил австралийския си колега Антъни Албанезе, който подкрепя създаването на палестинска държава, че подхранва антисемитизма, съобщи Ройтерс.

Нетаняху посочи, че стрелбата е „хладнокръвно убийство" и добави, че през август е написал в писмо до австралийския премиер, че австралийските правителствени политики насърчават и окуражават антисемитизма в страната.

„Написах: „Призивът ви за палестинска държава подхранва огъня на антисемитизма. Той е награда за терористите от „Хамас". Дава смелост на онези, които заплашват австралийските евреи и окуражава омразата към евреите, която сега дебне по вашите улици", заяви в изявлението си израелският премиер.

На 11 август Албанезе заяви, че Австралия ще признае палестинска държава по време на Общото събрание на ООН през септември – стъпка, която последва същото решение от Франция, Великобритания и Канада, пише БТА.

В днешното си изказване Нетаняху обвини правителството на Албанезе, че „не е направило нищо да спре разпространяващия се антисемитизъм в Австралия".

„Оставихте болестта да се разпространи и резултатът са ужасяващите атаки срещу евреите, които видяхме днес", добави той.

