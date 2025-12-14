ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Палестинец бе убит на Западния бряг от израелската армия

1540
Западния бряг СНИМКА: АРХИВ

Палестинското министерство на здравеопазването съобщи, че израелските въоръжени сили са убили днес палестинец в южната част на окупирания Западен бряг. Израелската армия, от своя страна, каза, че е предотвратила опит за нападение с нож, информира Франс прес.

Министерството идентифицира мъжа като 23-годишния Мохамед Уаел аш Шаруф, "застрелян от (израелските) сили на север" от град Хеброн.

Израелската армия, от своя страна, съобщи, че нейните войници са "елиминирали терорист, който е опитал да ги намушка в района на Хеброн".

Палестинската институция, отговаряща за гражданските въпроси, каза вчера, че израелските сили са убили 16-годишен тийнейджър в Дженин, в северната част на Западния бряг.

Израелската армия, от своя страна, заяви, че войници са убили човек, който "е хвърлил взривно устройство по войниците", които "са отвърнали с изстрели и са елиминирали терориста".

Насилието на Западния бряг ескалира от началото на войната в ивицата Газа, предизвикана от безпрецедентната атака на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. То не е спряло въпреки прекратяването на огъня в Газа, влязло в сила на 10 октомври, пише БТА.

Според официални израелски данни най-малко 44 израелци, цивилни и войници, са били убити при палестински атаки или при израелски военни акции.

В същото време над хиляда палестинци, бойци и цивилни, са били убити от израелски войници или заселници, според оценки на АФП, базирани на данни на Палестинската автономна власт.

