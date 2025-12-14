Кървава Ханука на плаж в Сидни: 12 застреляни от терористи (Обзор)

29 са ранените, един от извършителите е заловен, а другият - убит от полицията

12 души, сред които деца, загубиха живота си, след като в неделя двама мъже откриха стрелба по фестивал в първия ден на еврейския празник Ханука. Трагедията в австралийския град Сидни стана близо до пясъчните дюни на култовия плаж Бонди. Поне други 29-има са с различна степен на нараняване, като двама полицаи са в критично състояние, посочват властите.

Австралийската полиция обяви атаката за терористичен акт срещу еврейската общност в страната, а местната Служба за сигурност и разузнаване повдигна националното ниво за вероятност от последваща терористична атака на 50%.

“Това е целенасочено посегателство срещу австралийските евреи в първия ден на Ханука - ден, който би трябвало да бъде време на радост и празник. Говорим за акт на

зъл антисемитизъм

и тероризъм, ударил сърцето на нацията. Атака срещу еврейски австралийци е атака срещу всеки австралиец”, заяви премиерът Антъни Албанезе.

Всичко започва около 6,40 ч местно време. Стотици вярващи са били на фестивал на плажа Бонди, когато двама въоръжени мъже излизат от колата си и откриват огън по тях. Извънредни кадри от инцидента показват как нападателите, облечени в черни дрехи, се качват на малък пешеходен мост, откъдето стрелят напосоки по паникьосалата се тълпа.

Пред местни медии очевидци разказват, че стрелбата е продължила около 10 минути и описват случката като

“абсолютен ад на земята”

В резултат на това 12 души губят живота си, а други 29 са ранени. Сред тях е и шефът на местния Център по австралийско-еврейски въпроси Арсен Островски. Не е ясно какво е неговото състояние, но въпреки травмите си той успява да изпрати своя снимка до познат журналист, на която се вижда окървавеното му лице.

Лариса Клейтман е една от оцелелите, които са се разминали без травми. Въпреки това нападателите успяват да убият съпруга ѝ Алекс, с когото са били заедно от 50 години. “Мисля, че го застреляха в задната част на главата, защото се изправи, за да ме защити”, разказва тя пред в. “Дейли мейл”.

Един от извършителите е заловен, а другият е убит след престрелка с полицията. На кадри от социалните мрежи се вижда как гражданин успява да издебне един от тях в гръб и да изтръгне оръжието от ръцете му.

“Този човек е истински герой,

много хора са живи тази вечер благодарение на неговата смелост”, заяви премиерът на щата Нов Южен Уелс Крис Минс. Официално самоличността на нападателите не е потвърдена. Анонимни полицейски източници разкриват пред местни медии, че един от тях е 24-годишният Навид Акрам, който е живял в Сидни.

Властите признават, че един от извършителите е бил техен познат. “Той ни беше известен, но не като непосредствена заплаха, така че очевидно трябва да разгледаме какво се е случило”, каза шефът на службата за сигурност и разузнаване Майк Бърджес.

В колата на нападателите са открити самоделни експлозиви и знаме в бели и черни цветове, чието значение все още не е разкрито.

Случилото се предизвика остри реакции от страна на еврейската общност в Австралия и Израел. Те обвиниха страната, че се е провалила в усилията си да се пребори с антисемитизма.

Външният министър на Израел Гидеон Саар заяви, че Албанезе трябва да предприеме значителни действия след рязкото покачване на антисемитизма в страната. Няма данни за пострадали българи по време на инцидента, съобщиха от Министерството на външните работи.