Равин, роден във Великобритания, е сред жертвите на атаката в Сидни

При атаката в Сидни загинаха най-малко 12 евреи СНИМКА: Ройтерс

Роденият във Великобритания равин Ели Шлангер е сред убитите при атаката в Сидни, съобщи неговото семейство, цитирано от Би Би Си и БТА.

През октомври равин Шлангер даде интервю за изданието „Аустрелиън джуиш нюз" след нападението в синагога в Манчестър.

Шлангер, който каза пред изданието, че прачичо му Лесли е бил равин в тази синагога в продължение на повече от 35 години, беше попитан дали се притеснява от подобно нападение в Австралия.

Той отговори, че има „пълно доверие в Хашем (традиционно еврейско название за Бог – б.ред.), че нищо няма да се случи".

Най-малко 12 души са загинали, а 30 са ранени при стрелбата на плажа Бонди в Сидни, открита по време на събитие по повод отбелязването на еврейския празник Ханука, съобщи Ройтерс, позовавайки се на австралийските власти.

