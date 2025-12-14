Задържаха заподозрян за убитите в университета “Браун” (Обзор)

Полицията го определи като “лице от особен интерес”

Полицията в САЩ успя да залови в неделя заподозрения за съботната стрелба в престижния университет “Браун” в щата Роуд Айлънд, при която двама студенти загинаха, а 9 други бяха пратени в болница с опасност за живота.

Мъжът, който полицията определи като “лице от особен интерес”, е бил арестуван в хотел в град Провидънс, недалеч от мястото на престъплението. Властите не разкриха дали у него са били намерени някакви оръжия.

“Лицето не е възпитаник на университета и е в 30-те си години”, обясни шефът на полицията в Провидънс Оскар Перес. Охранителите на реда все още отказват да дадат повече детайли за инцидента.

Вузът от Бръшляновата лига и неговите околности вече не са отцепени, но от академичното ръководство обявиха, че изпитите и занятията са отменени до второ нареждане.

Стрелбата започва в събота следобед в сградата, където се помещават физическият и инженерният факултет на университета. По това време студентите там са провеждали изпит. Нападателят успява да убие двама от тях и ранява други 9, преди да избяга в неизвестна посока. Все още не е ясно дали е имал конкретни мотиви за деянието си.

Кметът на Провидънс Брет Смайли обясни, че всеки е имал свободен достъп до сградата на двата факултета заради протичащата изпитна сесия, която е трябвало да свърши малко преди Коледа.

“Всичко, което можем да направим в момента, е да се молим за жертвите и за тези, които бяха много тежко ранени”, заяви американският президент Доналд Тръмп.