Над 700 мигранти прекосиха Ламанша

Повече от 700 мигранти прекосиха Ламанша, с което общият брой за годината надхвърли 40 хиляди. Нещо повече, това сложи край на 28-дневния период, през който нито една лодка с мигранти не премина през протока, съобщи ДПА.

По данни на британското вътрешно министерство общо 11 лодки, превозващи 737 души, са прекосили Ламанша вчера.

Последният път, когато повече от 40 000 мигранти са преминали през протока за една година, е бил през 2022 г., когато е достигнал 45 755. Тази година Ламанша вече са прекосили 40 029 души.

През 2023 г. общият брой преминали мигранти е 29 347, а миналата - 36 816.

Периодът от 28 дни без преминаване през Ламанша на лодки с хора, търсещи убежище, е най-дългият от 2018 г., отбелязва ДПА.

Вчера сутринта четирима души са паднали от лодка в морето в района на френското градче Сангат. Те са били извадени от водата, като и четиримата имат хипотермия.

Вчера следобед друга малка лодка е претърпяла повреда на двигателя. Двадесет и осем мигранти са били прибрани от френските власти, които обаче след това са оставили плавателния съд да продължи по пътя си, пише БТА.

Френският морски префект обясни това решение в изявление: „Предвид нестабилността в структурата и систематично претоварените лодки, е взето решение мигрантите да не бъдат принуждавани да се качват на спасителните средства на (френската) държава, за да не се бъде застрашен техният живот в случай на корабокрушение."