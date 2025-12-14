След 20 г. реставрация откриха официално 2 статуи на фараона Аменхотеп III (Снимки)

Две огромни статуи на фараона Аменхотеп III бяха открити официално в Луксор след реставрация, продължила близо 20 години, обяви Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет.

Внушителните фигури от кварцит, известни като Колосите на Мемнон, са последните останки от огромен погребален храм, който се срутва при земетресение около 1200 г. пр.н.е. Останките му са използвани като каменна кариера, а по-късно са засегнати от наводнения и покрити с наноси от Нил. Двете статуи бяха показани днес в Луксор СНИМКА: Екс/ @diariopanorama

Египетско-германска експедиция под ръководството на германския египтолог Хуриг Сурузян започва възстановяването на колосите през 2006 г. с почистване, триизмерно сканиране и връщане на разпръснатите каменни отломки на първоначалното им място.

Статуите с височина 14,5 и 13,6 метра изобразяват седящия Аменхотеп III с ръце, положени на коленете и поглед, отправен на изток към Нил и изгряващото слънце. Владетелят носи украшение за глава с двойни корони и плисиран царски килт, който символизира божествената му природа. Пред трона в краката му са издълбани две по-малки фигури на съпругата му Тий и майка му Мутемувия.

Смята се, че Аменхотеп III е бил начело на Древен Египет между около 1390-53 г. пр.н.е. Управлението му е време на разцвет и рядък период на дипломация, траен мир и грандиозно строителство, пише БТА.

"Тази забележителност ще бъде притегателна точка в годините занапред", заяви министърът на туризма Шериф Фатхи, който присъства на церемонията по откриването. "Винаги се случват нови неща в Луксор", добави той.